Президент Армении не подписал указ об отставке главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд после ходатайства премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил.

По информации пресс-службы Саркисяна, он просит суд проверить конституционность закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", вступившего в силу 15 ноября 2017 года.

2 марта стало известно, что Саркисян решил не подписывать ходатайство Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба Оника Гаспаряна. Это уже второе ходатайство главы правительства по вопросу увольнения армейского чиновника. Первое Пашинян направил 25 февраля, но Саркисян вернул его обратно в правительство. "Интерфакс" приводит сообщение армянских СМИ о том, что теперь Оник Гаспарян автоматически лишится полномочий с 4 марта. СМИ ссылаются на местное законодательство о том, что если президент два раза не подписывает указ об освобождении от должности по предложению премьер-министра, то документ вступает в силу автоматически.

На прошлой неделе в Армении резко обострился политический кризис после того, как военные потребовали отставки Никола Пашиняна и его правительства. Ранее по предложению Пашиняна был уволен замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, усомнившийся в слова премьера о неэффективности российских комплексов "Искандер" в ходе боёв в Нагорном Карабахе.