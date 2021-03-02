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МЧС прервёт телевещание и включит сирены по всей России 3 марта 

Министерство чрезвычайных ситуаций проведёт в среду, 3 марта, "масштабную проверку систем оповещения населения" по всей России, сообщает пресс-служба ведомоства.

В 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" через электросирены и громкоговорители. Кроме того, в течение некоторого времени (максимально - до одной минуты) будет "замещён" эфир на общедоступных теле- и радиоканалах.

Цель проверки - "отработка своевременной передачи населению информации об опасностях при угрозе чрезвычайных ситуаций". Отмечается, что ещё одна такая проверка запланирована на октябрь.

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