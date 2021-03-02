В Минске врач и журналистка получили сроки за информацию о гибели активиста

В Минске суд приговорил к реальным срокам заключения врача городской больницы скорой помощи Артёма Сорокина и журналистку белорусского издания TUT.BY Катерину Борисевич по делу о разглашении данных о смерти участника протестов против режима Александра Лукашенко Романа Бондаренко.

Сорокин получил два года лишения свободы с отсрочкой наказания на один год, Борисевич - шесть месяцев лишения свободы.

31-летний Роман Бондаренко умер в больнице скорой помощи Минска 12 ноября 2020 года. Его доставили туда с черепно-мозговой травмой, отёком мозга, ушибами и гематомами. Позже выяснилось, что Бондаренко был избит во дворе собственного дома неизвестными в масках, которые приехали по адресу, чтобы снять с забора оппозиционную символику. При этом после избиения пострадавшего повезли не в больницу, а в РУВД. Александр Лукашенко заявлял, что это произошло из-за состояния алкогольного опьянения, в котором находился Бондаренко, а Следственный комитет Беларуси установил, что травмы активист получил якобы в драке с местными жителями, которую спровоцировал сам.

В ноябре прошлого года врач Артём Сорокин и журналистка Катерина Борисевич публично опровергли версию властей. В качестве доказательства на сайте TUT.BY был выложен документ первичного осмотра Бондаренко в приёмном отделении больницы. Отсутствие алкоголя в крови активиста подтвердилось и в окончательном врачебном заключении. После этого на Сорокина и Борисевич завели уголовные дела о разглашении медицинской тайны и подстрекательстве к нему.

В белорусской оппозиции отмечают, что за убийство Романа Бондаренко до сих пор никого не задержали и предполагают, что его забили до смерти сотрудники правоохранительных органов.