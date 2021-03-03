Испорченная карма. Наталья Геворкян - о "случае Саркози"

Не помню, во время какого именно судебного слушания бывший президент Франции Николя Саркози сказал: "Жизнь моя превратилась в ад". После приговора 1 марта 2021 года его политическое бытие, похоже, оборвалось. Никогда ещё бывший президент Франции не приговаривался к реальному сроку заключения (наряду с условным) за "коррупцию и торговлю влиянием". Даже если Саркози будет отбывать этот год заключения дома с электронным браслетом на ноге, то ему, возможно, будет легче физически, но вряд ли психологически. Николя Саркози - политическое животное, и для него невозможно смириться с крахом политической перспективы, который, как заметила в своей редакционной статье газета Le Monde, случился 1 марта в считанные минуты.

Саркози на три года моложе Владимира Путина, в январе ему исполнилось 66 лет. Он, лидер правоцентристской партии, занимал пост президента Франции в 2007-2012 годах и проиграл выборы на второй срок с разницей в чуть более 3 процента социалисту Франсуа Олланду. Скандалы вокруг Саркози начались и обвинения в его адрес послышались ещё в бытность президентом. Они были связаны, в частности с финансированием предвыборной кампании. Не буду грузить читателей перечислением всех судебных разбирательств, которые уже прошли и ещё состоятся в отношении экс президента. Но до минувшего понедельника, насколько я понимаю, в личном досье Саркози не было уголовных преступлений.



Этот конкретный кейс связан с расследованием относительно президентской кампании 2007 года. По мнению обвинения, подтвержденного судом, Саркози пытался коррумпировать судью с целью получения нужных ему сведений о расследовании, касающемся предвыборной кампании. Судье он обещал престижный пост в Монако (который тот в итоге не получил). Обвиняемыми по этому делу проходят также вышеупомянутый судья и адвокат Саркози, оба получили тот же срок: три года (два условно, год реального заключения).

Даже если бы не было обвинительного приговора, даже если Саркози выиграет апелляцию, то свою политическую карму он испортил

Основным аргументом обвинения стали записи прослушки полицией телефонных разговоров Саркози с его адвокатом, относящиеся к 2014 году. Линия, которую прослушивали, была зарегистрирована на некоего Пола Висмута. В народе это дело прозвали "Прослушкой". Год назад на слушаниях в суде экс-президент сказал: ««Перед вами стоит человек, чьи частные разговоры вы прослушали. Вы прослушали 3700 частных разговоров этого человека. Чем я заслужил это?" Не знаю, сколько именно из этих тысяч разговоров послужили доказательством для обвинения. Один из моих друзей, внимательно следивший за делом, уверяет, что 19, но я не смогла найти подтверждения этой цифре. Защита также апеллирует к нарушению адвокатско-клиентской тайны. Но, с другой стороны, адвокат проходил как обвиняемый по делу, следствие говорило о "коррупционном пакте", заключенном между адвокатом и его клиентом.



Конечно, Сарко, как его часто называют французы, будет оспаривать приговор. Ещё в понедельник, до начала судебного заседания, некоторые наблюдатели высказывали уверенность в том, что обвинительного приговора не будет и что Саркози остается довольно важной политической фигурой на правой фланге в преддверии президентских выборов 2022 года.



Отлично помню, каким ярким и харизматичным кандидатом был Николя Саркози в своё время. Помню также его в роли министра внутренних дел, помню его ошибки, но и ценю его способность лично поучаствовать в разрешении кризиса, встать перед толпой недобро смотрящих на него людей, чтобы снизить напряжение в противостоянии полиции и митингующих. Мне импонировало, что Саркози не скрывал своего романа с Карлой Бруни, не побоялся развода, будучи президентом. Я встретила его как-то в обычном (хорошем, замечу) парижском ресторане, как ни странно охрану обнаружить так и не смогла, - приветливого и какого-то нормального человека, что всегда подкупает. Помню также собственное разочарование к концу его президентского срока, когда стало ясно, что многие надежды, связанные с Саркози, так и остались надеждами, а обещания обещаниями. Ну и все обвинения в адрес бывшего президента, так или иначе связанные с финансированием предвыборной кампании, подпортили его имидж, конечно.



Разумеется, "правый" электорат видит в судебном решении политическую подоплёку в связи с предстоящими выборам и пока не очень оптимистичными перспективами нынешнего президента Эммануэль Макрона остаться на второй срок. По некоторым опросам, Макрон проигрывает первый тур Марин Ле Пен (23-24% против 26-27% за крайне правых) и выигрывает с очень скромным перевесом (в 4%) второй тур. Никакого внятного правоцентристского кандидата пока не видно. Не уверена, что Саркози мог бы быть таким кандидатом, но он, конечно, оставался бы яркой и влиятельной фигурой.

Могу себе представить, как российский читатель реагирует на обвинения в адрес бывшего французского президента. На фоне "дворца в Геленджике" и других фактов коррупции кремлёвской власти обвинения против Саркози кажутся детским лепетом. Российский президент по новой конституции защищен от уголовной отвественности, сохраняя иммунитет от преследований и после того, как покинет свой пост. Путин, конечно, своего поста не покинет, я это понимаю, но, чисто теоретически - даже если и покинет, то ему ничего не грозит.

Во Франции осудили второго экс президента за последние 10 лет. Первым был предшественник Николя Саркози, Жак Ширак, он получил два года условно за злоупотребления служебным положением. Есть ещё такой совершенно не волнующий политиков, как правило, аспект, как "морально" и "аморально". Зато этот аспект иногда волнует избирателей, что важно в странах, где есть полноценные выборы и реальная сменяемость власти. Во-первых, для общества важно, что неприкасаемых нет, что каждый рано или поздно ответит за дела свои. Во-вторых, вся эта история с попыткой Сарко любой ценой получить доступ к материалам о самом себе выглядит чертовски несимпатично. Как бы кто к нему ни относился, и (скажу ужасное) как бы ни решил суд или вышестоящий суд, осадок останется. Президент, который сговаривается с адвокатом, использует телефон на фальшивое имя, пытается купить судью... Фу! Даже если бы не было обвинительного приговора, даже если Саркози выиграет апелляцию, то свою политическую карму он испортил.

Наталья Геворкян – журналист



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