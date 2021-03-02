Глава Ленобласти - в ответ на жалобу о выбросе газа: "Рад за вас, здоровья"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ на жалобу местного жителя о выбросе газа на мусорном полигоне заявил, что рад за него, пожелав ему здоровья. Скриншот комментария Дрозденко в инстаграме опубликовало издание "МБХ медиа".

Позже в разговоре с журналистами житель Всеволожского района Ленобласти Руслан Харчевский, дом которого находится в двухстах метрах от мусорного полигона "Северная Самарка", рассказал, что со свалки идёт зловонный запах из-за свалочного газа. "Даже при закрытых окнах нечем дышать", - пожаловался он.

Власти Ленобласти факт выброса отрицают. При этом в Росприроднадзоре сообщили, что ведут судебное дело в отношении полигона "Северная Самарка" с целью не допустить его расширения.