Шарль Мишель: "Россия - сторона конфликта, а не посредник"

Глава Европейского Совета Шарль Мишель завершает турне по странам-участницам программы "Восточное партнерство". В последние несколько дней он посетил Молдову, провёл переговоры в Грузии, а 2 марта прибыл в Киев. Международное французское радио обращает внимание на то, что дипломатическое турне Мишеля проходит одновременно с ростом напряжённости в отношениях между ЕС и Россией, возникшей в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.



В Кишинёве глава Евросовета встретился с президентом Майей Санду и выразил ей полную поддержку в борьбе с коррупцией. Он назвал ЕС "самым надежным партнером Молдовы" в проведении реформ. Накануне визита Мишеля, 27 февраля в Кишинев из Румынии были доставлены первые 21 600 доз вакцин от коронавируса.

В Тбилиси Шарль Мишель провёл встречу с президентом Саломе Зурабишвили и выразил ей приверженность ЕС принципам территориальной целостности Грузии. Глава Европейского Совета встретился с представителями грузинских партий и призвал их к урегулированию разногласий и возобновлению политического диалога.



Во вторник, 2 марта, председатель Европейского совета посетил зону конфликта на востоке Украины. Вместе с президентом Владимиром Зеленским глава Евросовета побывал в Луганской области, в городе Счастье, где в 2020 году был открыт большой пропускной пункт на линии разделения конфликтующих сторон.



Председатель ЕС вновь выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Он назвал "позорной реальностью" продолжение вооруженного противостояния "на Европейском континенте в 2021 году. Он считает Россию "стороной конфликта, а не посредником" в его урегулировании. Поэтому, по словам Мишеля, введенные ЕС против России санкции за поддержку сепаратистов пока останутся в силе.