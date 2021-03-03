Вынесен первый приговор из-за зимних акций в поддержку Навального

Cуд в Костроме приговорил к полутора годам принудительных работ 26-летнего местного жителя по делу о применении насилия к полицейскому на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом говорится на сайте суда. Сообщение озаглавлено как "срок за пинок".

Как установил суд, во время акции обвиняемый "решил вмешаться в процесс задержания" демонстрантов, сорвал с полицейского шапку и ударил его ногой в область ягодицы, чем причинил ему "физическую боль и телесное повреждение".

Обвиняемый признал вину. Дело рассмотрели в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Изначально суд назначил молодому человеку полтора года лишения свободы, но заменил наказание на принудительные работы. Он будет отбывать наказание в специализированном исправительном центре с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства.

В картотеке суда 2 марта есть только одна карточка по делу о применении насилия к представителю власти. Обвиняемым в ней указан Алексей Виноградов, сообщает "Медиазона". До суда он находился под домашним арестом.

Как отмечает "ОВД-Инфо" , это первый известный приговор по уголовному делу в связи с недавними акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Согласно исследованию издания "Проект", московские суды по итогам зимних протестов в поддержку Навального стали в шесть раз чаще арестовывать участников митингов, чем в предыдущие годы. Под арестом оказался каждый третий задержанный на массовых акциях - это 33% из почти четырех тысяч дел. В 2019 году такое наказание назначали 5% задержанных, а большинство участников протестов получили административный штраф.