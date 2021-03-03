Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Вынесен первый приговор из-за зимних акций в поддержку Навального

Задержание участника акции протеста в поддержку Алексея Навального

Cуд в Костроме приговорил к полутора годам принудительных работ 26-летнего местного жителя по делу о применении насилия к полицейскому на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом говорится на сайте суда. Сообщение озаглавлено как "срок за пинок".

Как установил суд, во время акции обвиняемый "решил вмешаться в процесс задержания" демонстрантов, сорвал с полицейского шапку и ударил его ногой в область ягодицы, чем причинил ему "физическую боль и телесное повреждение".

Обвиняемый признал вину. Дело рассмотрели в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

Изначально суд назначил молодому человеку полтора года лишения свободы, но заменил наказание на принудительные работы. Он будет отбывать наказание в специализированном исправительном центре с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства.

В картотеке суда 2 марта есть только одна карточка по делу о применении насилия к представителю власти. Обвиняемым в ней указан Алексей Виноградов, сообщает "Медиазона". До суда он находился под домашним арестом.

Как отмечает "ОВД-Инфо" , это первый известный приговор по уголовному делу в связи с недавними акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Согласно исследованию издания "Проект", московские суды по итогам зимних протестов в поддержку Навального стали в шесть раз чаще арестовывать участников митингов, чем в предыдущие годы. Под арестом оказался каждый третий задержанный на массовых акциях - это 33% из почти четырех тысяч дел. В 2019 году такое наказание назначали 5% задержанных, а большинство участников протестов получили административный штраф.

  • Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведены не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG