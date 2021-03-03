Российский предприниматель Сергей Котляренко подал в суд на издание "База" после публикации о двухмиллиардном заработке дочери бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. В расследовании утверждалось, что 20-летняя Мария Шувалова работала в компании Котляренко.

Дочь Шувалова — балерина, артистка Большого театра. В расследовании утверждалось, что в 2018 году она получила больше 2 миллиардов рублей от компании "КСП Капитал управления активами" Котляренко. В тексте заявлялось, что зарплата артистки могла бы служить доказательством того, что Шувалов — настоящий владелец компании.

Шувалов сейчас занимает должность главы госкорпорации "ВЭБ.РФ". Котляренко — его бывший однокурсник, работал с ним в Росимуществе, правительстве и Администрации президента. В 2016 году в расследовании Фонда борьбы с коррупцией утверждалось, что Котляренко скупал для Шувалова квартиры в историческом доме на Котельнической набережной в Москве на сумму больше 600 миллионов рублей.

В иске Котляренко к журналистам он требует защитить его деловую репутацию, а также честь и достоинство его компании. Ранее её представитель заявлял, что Шувалова там никогда не работала. В комментарии РБК представитель компании заявил, что журналисты опубликовали не соответствующую действительности информацию.