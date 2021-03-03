Осуждённый по делу "Нового величия" пожаловался в ЕСПЧ на пытки

Осужденный по делу "Нового величия" Руслан Костыленков отправил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о пытках во время задержания. Об этом сообщает "Зона права" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.

Как рассказывал Костыленков, в день задержания 15 марта 2018 года во время обыска в его квартире сотрудники СОБР пытали его. По его словам, они избивали его, душили пластиковым пакетом и изнасиловали ручкой от кухонного молотка.

Российские суды трижды отказывали в возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции, несмотря на наличие справки о телесных повреждениях, отметили в правозащитной организации.

В заявлении в ЕСПЧ Костыленков указал, что было нарушено его право не подвергаться пыткам и право на эффективные средства правовой защиты.

В августе 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил семерых обвиняемых по делу "Нового величия" к условным и реальным срокам заключения. Их признали виновными в создании экстремистского сообщества. Руслан Костыленков получил самый большой срок – семь лет лишения свободы. Позже Мосгорсуд сократил срок Костыленкову на три месяца.