Сын бывшего сотрудника НКВД потребовал защитить репутацию отца

Сын бывшего сотрудника НКВД Алексея Митюшова обратился в полицию с просьбой защитить репутацию его отца. Это случилось после того, как его отец был назван убийцей на сайте историка-любителя Дениса Карагодина, восстанавливающего архивные данные о репрессиях в отношении своего прадеда. Подпись Алексея Митюшова стоит на акте расстрела Карагодина-старшего.
В своем обращении в полицию сын сотрудника НКВД Алексей Алексеевич Митюшов заявил, что на сайте Карагодина "размещены недостоверные сведения в отношении его отца", которые "дискредитируют его имя". Об этом говорится в материалах новосибирского МВД, опубликованных Карагодиным. Историк в свою очередь ссылается на предоставленные ему материалы из архивов ФСБ.
Крестьянин Степан Карагодин был арестован 1 декабря 1937 года сотрудниками Томского ГО НКВД, осужден Особым совещанием как "организатор шпионско-диверсионной группы и резидент японской военной разведки" и приговорен к расстрелу. Позднее он был реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Его правнук устанавливает всю цепочку организаторов и исполнителей расстрела, включая рядовых сотрудников НКВД, называя их участниками убийства своего родственника. Он отказался отвечать на большинство вопросов полиции, ссылаясь на позволяющую не свидетельствовать против себя 51 статью Конституции.
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