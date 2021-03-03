Умер спортивный телекомментатор Юрий Розанов

Спортивный комментатор канала "Матч ТВ" Юрий Розанов умер 3 марта, сообщили в твитере его коллеги Михаил Моссаковский и Василий Уткин. Телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.

Розанов пришёл на телевидение в 1996 году и работал на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году он был награжден премией ТЭФИ в номинации лучшего спортивного телеведущего за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею. С 2012 по 2014 год работал на украинском телевидении.

В 2019 году он полгода не выходил в эфир из-за онкологического заболевания. В ходе лечения он прошёл несколько курсов химиотерапии. "Сначала считал, что с моим диагнозом год — подарок божий. Однако мало, хочется ещё", — говорил он в интервью каналу Матч ТВ в 2020 году.