В Красноярске местная жительница пришла к правительству с гробом

Жительница Красноярска Наталья Мамедярова в среду пришла к зданию краевого правительства с гробом на колесах. Она назвала свою акцию "похороны экологии". Об этом сообщает издание "Проспект Мира".
Мамедярова пояснила журналистам, что хочет попрощаться с чистым воздухом, так как не верит, что ситуация в городе может измениться. На гробе было написано "Газификация" и "Чистый воздух".
Телеграм-канал "Борус" отметил, что к Мамедяровой сразу подошел сотрудник полиции. Ее просили уйти, ссылаясь на коронавирусные ограничения. По данным издания, в итоге сотрудник Министерства экологии увел активистку в общественную приемную для "конструктивного разговора".
- 1 марта Красноярск с большим отрывом занял первое место в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом, составленном швейцарской компанией IQAir. Город постоянно попадает в лидеры этого рейтинга, отмечают экологические активисты.
- Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске в 2021 году вводили уже четыре раза. В городе периодически проходят акции против загрязнения воздуха.
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