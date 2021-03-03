В Красноярске местная жительница пришла к правительству с гробом

Жительница Красноярска Наталья Мамедярова в среду пришла к зданию краевого правительства с гробом на колесах. Она назвала свою акцию "похороны экологии". Об этом сообщает издание "Проспект Мира".

Мамедярова пояснила журналистам, что хочет попрощаться с чистым воздухом, так как не верит, что ситуация в городе может измениться. На гробе было написано "Газификация" и "Чистый воздух".

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Телеграм-канал "Борус" отметил, что к Мамедяровой сразу подошел сотрудник полиции. Ее просили уйти, ссылаясь на коронавирусные ограничения. По данным издания, в итоге сотрудник Министерства экологии увел активистку в общественную приемную для "конструктивного разговора".