Freedom House заявила о рекордном росте числа "несвободных" стран

Пандемия коронавируса, экономическая неопределенность и конфликты по всему земному шару привели к падению в мире уровня свободы в 2020 году. К такому выводу пришла в своём ежегодном отчёте международная правозащитная организация Freedom House.

Число стран с присвоенным статусом "несвободные" находится на рекордном за 15 лет уровне, говорится в документе, опубликованном 3 марта. Рейтинг свободы понижен у 73 стран. Наибольшие потери в оценках прав и свободы понесли в том числе Киргизия и Беларусь. В то же время Северная Македония, недавно вошедшая в состав НАТО, оказалась среди государств, продемонстрировавших наибольшие успехи.

Аннексированный Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, так же отмечены как "несвободные", что ниже рейтинга самой Украины.

На данный момент несвободными, по оценке организации, являются 54 страны. К ним отнесена и Россия, которая понизилась в рейтинге на 20 пунктов. На долю этих стран приходится 38 процентов населения мира, что является самым высоким показателем с момента начала спада уровня глобальной свободы в 2006 году. В свободных странах проживает менее пятой части населения мира. Указано, что карантинные меры в ряде случаев оказались чрезмерными и сопровождались жестокостью.

Описывая ситуацию в России, Freedom House сослалась на проблемные выборы и сфальсифицированный референдум в минувшем году, который, говорится в документе, может привести к тому, что президент Владимир Путин останется у власти до 2036 года.

Согласно докладу, "авторитарные враги нанесли защитникам демократии большой ущерб, склонив международный баланс в пользу тирании". Авторы отчета пришли к выводу, что действующие автократы все чаще применяли силу против оппонентов, в то время как гражданским активистам, которые оказались под угрозой тюрьмы и физической расправы, не хватило международной поддержки.