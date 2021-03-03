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62-летнего проукраинского активиста приговорили к 5 годам колонии  

Олег Приходько во время оглашения приговора, Ростов-на-Дону, 3 марта 2021 года 

В Ростове-на-Дону суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 62-летнего жителя Крыма, проукраинского активиста Олега Приходько. Его признали виновным в подготовке к теракту и хранении взрывчатки. По версии следствия, Приходько планировал взрыв в здании генерального консульства России во Львове.

Приходько категорически отрицает вину, называя дело против него сфабрикованным из-за его политической позиции. Защита активиста планирует обжаловать приговор. Кроме того, прокуратура Автономной Республики Крым, подчиняющаяся украинским властям, возбудила дело по статье уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы.

Ранее российские власти привлекали Приходько к административной ответственности. В 2019 году суд в аннексированном Крыму признал его виновным в пропаганде нацистской символики. До этого сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Приходько, изъяв у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", портрет Степана Бандеры, технику и CD-диски.

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