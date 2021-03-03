Мэрия Москвы организует пасхальные концерты за 20 млн рублей 

Мэрия Москвы потратит почти 20 миллионов рублей на организацию пасхальных концертов, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок. Согласно тендеру, подрядчик, кроме проведения мероприятий, должен разработать их концепцию, которая должна "отражать гармоничное взаимодействие церковной и светской культур", что, как указано в контракте, "особенно важно для нормализации нравственного состояния общества".

В тендере также отмечено, что концерты должны быть проведены на площадках рядом с семью московскими храмами и включать в себя выступления музыкантов, спектакли и мастер-классы по росписи пасхальных яиц. При этом эскизы росписи подрядчик должен согласовать с мэрией Москвы.

СМИ отмечают, что проведение массовых мероприятий в столице всё еще запрещено из-за пандемии коронавируса. В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что снимать запрет ещё рано, не назвав срок, в который это предполагается сделать.