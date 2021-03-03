Нападение в Швеции полиция расследует как теракт. 8 пострадавших

На юге Швеции восемь человек пострадали в результате вооруженного нападения. У двоих ранения серьёзные, сообщили в полиции Ветланда.
Мужчина лет 20-ти, в среду днём атаковавший людей с помощью "острого предмета", задержан. Сейчас он в больнице. Нападавший был ранен выстрелом в ногу при задержании сотрудниками сил безопасности, передаёт AFP.
Изначально следствие квалифицировало произошедшее как "покушение на убийство", но затем изменило формулировку на "предполагаемый теракт".
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