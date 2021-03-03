В Мьянме при разгонах протестов в среду убиты 38 человек, включая детей

В Мьянме в среду при разгонах протестующих против захвативших власть военных были убиты не менее 38 человек, подтвердили в ООН.

Как отмечает "Би-би-си", 3-е марта стало, таким образом, самым кровавым днём с начала акций гражданского неповиновения хунте.

Как сообщается, подчинённые армии силы открывали огонь по большим группам демонстрантов в нескольких городах, в частности, в Янгоне, Мандалае, Мьинджане. По меньшей мере, двое из числа убитых – подростки.

Военный переворот в Мьянме произошел 1-го февраля. Впоследствии начались массовые протестные выступления, в том числе с требованием освободить арестованных правительственных чиновников. Среди взятых под стражу - лидер победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы.

По данным спецпосланника ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, за месяц протестов после переворота убиты свыше 50 человек, и больше всего жертв оказалось 3-го марта. Днём ранее соседние государства призвали военное руководство Мьянмы проявлять сдержанность.