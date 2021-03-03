База США в Ираке снова подверглась ракетному обстрелу 

Проиранские боевики в среду выпустили 10 ракет по авиабазе Айн аль-Асад в Ираке, которую используют американские военные, сообщает Reuters. В день атаки гражданский служащий – американец – погиб от сердечного приступа. Пентагон проводит расследование инцидента.

В феврале аналогичное нападение привело к гибели контрактника и ранению американского военного. В ответ на прошлой неделе по приказу Джо Байдена ВВС США в Сирии нанесли удары по группировкам, пользующимся поддержкой Тегерана. Американский президент назвал это "предупреждением" Ирану.

Новое нападение со стороны иранских группировок произошло через неделю после удара американской авиации и за два дня до первого в истории Ирака визита Папы Франциска в эту страну. Он намерен оказать поддержку иракским христианам, подвергшимся жестоким гонениям со стороны джихадистов.

По иракской территории понтифик будет передвигаться с охраной и в бронированном автомобиле. Иракские власти усиливают меры безопасности. На стадионе в Эрбиле до 10 тысяч человек смогут принять участие в мессе, которую отслужит Франциск.

Эксперты считают, что новая иранская атака может рассматриваться и как попытка сорвать визит понтифика, и как демонстрация непримиримости в адрес Вашингтона. По предварительным данным, обстрел велся 122-миллиметровыми ракетами, выпущенными из кузова фургона с помощью установки БМ-21 "Град".

Айн аль-Асад – одна из последних баз в Ираке, где остаются американские военные.