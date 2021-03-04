Запуск Starship закончился успешной посадкой и взрывом

Прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался через 10 минут после успешной посадки. Перед этим он совершил испытательный полет, поднявшись на высоту около 10 километров.

Это первый случай, когда SpaceX удалось провести удачную посадку прототипа Starship. На кадрах видно, как часть космического корабля во время приземления загорелась. Через несколько минут он взорвался. Несмотря на это, SpaceX довольна испытаниями.

Основатель компании Илон Маск написал в твиттере, что Starship приземлился невредимым. Взрыв прототипа корабля он пока никак не комментировал.

Полёт 3 марта стал третьим испытательным запуском Starship. Два прошлых запуска проходили 10 декабря и 3 февраля, в обоих случаях ракеты взорвались и разрушились при посадке.