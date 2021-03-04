СК возбудил дело после избиения задержанного в полиции в Пензе

Управление Следственного комитета по Пензенской области возбудило уголовное дело о превышениях должностных полномочий после жалоб задержанного на избиение в полиции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее 46-летний Виталий Вьюнов рассказал, что в здании УМВД полицейские пытали его несколько часов, требуя признательных показаний по делу о вымогательстве. Адвокат Вьюнова уточнил, что пытки происходили в здании Центра "Э".

Полицейские надели на задержанного наручники, повалили его на пол и стали избивать. Затем в кабинет вошли еще двое полицейских с буксировочным тросом. Они привязали ноги Вьюнова к рукам и стали "сгибать ноги к голове"; вероятно, речь идет о пытке "ласточка". После этого задержанного раздели догола и угрожали изнасилованием резиновой дубинкой, говорится в ходатайстве адвоката "Зоны права" Александра Федулова в СК.

3 марта глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков выложил в соцсетях видео, снятое адвокатом перед допросом у следователя.

На видео Виталий Вьюнов показывает травмы, нанесенные, по его словам, сотрудниками полиции. На записи видно, что на лице и голове у него гематомы, а кисти рук красные и опухшие. По просьбе адвоката Вьюнов также снял рубашку — на плечах у него яркие багровые пятна. Кроме того, верхняя одежда Вьюнова порвана.

Российские СМИ и правозащитники регулярно сообщают об издевательствах над задержанными в отделах полиции.