Автору видео про суд над Путиным назначили штраф в 510 тыс.рублей

Суд в Самаре признал активиста из Татарстана Карима Ямадаева виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти и приговорил его к штрафу в 510 тысяч рублей за видео на ютьюбе. В постановочном ролике некий судья выносит "приговоры" президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и главе "Роснефти" Игорю Сечину.

Ямадаева освободили в зале суда. Ему также запретили администрировать сайты на протяжении двух с половиной лет, сообщает Idel.Реалии.

Дело рассматривала коллегия судей постоянного судебного присутствия Центрального окружного военного суда в Самаре.

Ранее прокурор запросил для Ямадаева 6 лет и 7 месяцев колонии по обвинению в оправдании терроризма в интернете и в оскорблении представителей власти. Активист вину не признаёт и настаивает на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме.

Запись постановочного суда над Путиным, Песковым и Сечиным была снята для веб-сериала "Судья Грэмм". Ролик был опубликован 29 декабря. На нём Ямадаев обвиняет людей в черной одежде с табличками "Владимир Путин", "Дмитрий Песков" и "Игорь Сечин" в преступлениях против человечества и приговаривает к смертной казни. При этом в опубликованном ролике "приговор" человеку с табличкой "Владимир Путин" не выносят.

Уголовное дело против Ямадаева инициировало управление ФСБ по Татарстану.

В 2019 году Карим Ямадаев получил 28 суток административного ареста за инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у здания Следственного комитета в Набережных Челнах.