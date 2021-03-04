В Сыктывкаре пяти Свидетелям Иеговы избрали меру пресечения

Суд в Сыктывкаре избрал меру пресечения пяти Свидетелям Иеговы по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации . Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Одного из подозреваемых отправили в СИЗО, двух поместили под домашний арест, а еще двух отпустили под подписку о невыезде.

Утром 3 марта как минимум у 14 семей верующих в Сыктывкаре прошли обыски, сообщил накануне сайт "Свидетели Иеговы в России".

По версии следствия, подозреваемые в 2017-2021 годах организовывали и проводили собрания членов запрещенной экстремистской организации, осуществляли сбор средств для финансирования её деятельности.