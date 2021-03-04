Журнал Time поставил на обложку главу центра "Насилию.нет" Анну Ривину 

Американский журнал Time поставил на обложку мартовского номера Анну Ривину - главу кризисного центра "Насилию.нет", признанного российскими властями "иностранным агентом".

Номер Time посвящён женщинам, которые во время пандемии коронавируса "нашли в себе силы работать ради лучшего будущего". Один из материалов в нём рассказывает о проблеме домашнего насилия в России и о двух некоммерческих организациях, "Насилию.нет" и "Анна", которые предлагают бесплатную юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения.

Time отмечает, что бытовое насилие резко возросло во время пандемии по всему миру. "По мере того, как женщины оказывались запертыми дома с насильниками, число их обращений за помощью утроилось, - говорится в материале журнала. - В ответ на это более 120 стран усилили помощь жертвам домашнего насилия, но Россия стала исключением: власти страны почти не предпринимали конкретных действий и продемонстрировали нежелание решать проблему".

Американский журнал приводит также статистику, согласно которой каждая пятая женщина в России подвергалась физическому насилию со стороны партнёра, а около 14 тысяч россиянок ежегодно погибают от рук сожителей. "Это в девять раз больше, чем в США", - отмечает Time, подчёркивая, что в отличие от 155 стран мира, которые приняли законы, криминализирующие насилие в семье, власти России такой закон блокируют.

"С момента распада Советского Союза в 1991 году российское правительство не смогло принять более 40 законопроектов о защите жертв насилия, - пишет американское СМИ. - А в 2017 году Госдума приняла закон, согласно которому бытовое насилие, не требующее госпитализации пострадавших, является административным, а не уголовным преступлением".

Отдельно в материале Time отмечено, что российские центры помощи жертвам насилия "сталкиваются с растущей враждебностью со стороны Кремля и русской православной церкви". В частности, как пишет американский журнал, "более 180 российских православных и консервативных групп подписали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой заблокировать закон, криминализирующий домашнее насилие, утверждая, что он имеет антисемейную направленность". В ответ Кремль "фактически объявил группы, борющиеся с домашним насилием, предателями".