Вологодский правозащитник заявил, что его пытали в СИЗО 

Глава вологодского отделения движения "За права человека" Григорий Винтер заявил, что подвергся пыткам в череповецком СИЗО №3, в котором он провёл месяц.

По словам Винтера, в ночь с 29 на 30 декабря прошлого года сотрудники дежурной смены пытали его электрошокером и избивали ногами. Как утверждает правозащитник, факт избиений подтверждён судмедэкспертизой. Он добавил, что после пыток на его левой ноге образовался шрам, который теперь останется пожизненно.

В мае 2020 года Следственный комитет возбудил против Винтера уголовное дело о фейке про COVID-19. По версии следствия, правозащитник опубликовал в соцсетях недостоверную информацию об этапировании в Вологодскую область заключенных из Санкт-Петербурга, у которых были "явные признаки коронавирусной инфекции". Кроме того, Винтера обвинили в оскорблении представителей власти - якобы правозащитник обозвал сотрудников СК и управления ФСБ во время обыска, который они проводили у него дома.

Первоначально Винтера не помещали под стражу, но затем изменили ему меру пресечения на арест в СИЗО №3 Череповца. Это произошло после того, как правозащитник не явился в суд. При этом, по словам Винтера, у него был больничный, и он уведомлял об этом следственные органы. Спустя месяц областной суд признал решение о помещении Винтера в СИЗО необоснованным и незаконным.