"Новая газета": в парке "Лосиный остров" расстреливают животных 

На телах убитых в национальном парке "Лосиный остров" пятнистых оленей, которых, по версии администрации заповедника, загрызли бродячие собаки, были обнаружены огнестрельные раны, сообщает "Новая газета" со ссылкой на инспекторов, отвечающих за охрану животных.

По информации СМИ, инспекторы изначально нашли несколько мёртвых оленей с пулевыми ранениями. Служащие составили акты о браконьерстве и передали их администрации парка, однако никакой реакции не последовало. Более того, тела мёртвых животных просто вывезли с территории в неизвестном направлении.

Ранее администрация "Лосиного острова" сообщила о гибели на территории заповедника шестнадцати пятнистых оленей - это больше десяти процентов от всего поголовья. Причиной их гибели были названы регулярные нападения бродячих собак. Браконьерство в администрации исключили.

Один из егерей, пожелавший не называть своего имени, рассказал "Новой газете", что собаки действительно загрызли несколько животных, но в большинстве случаев они доедали уже мёртвые тела, прибегая на запах крови.

Собеседник журналистов также сообщил, что новое руководство "Лосиного острова" сократило егерскую службу с тридцати до двенадцати человек, которые вынуждены охранять территорию в тринадцать тысяч гектаров. Именное после этого в национальном парке начались проблемы с браконьерством, которых ранее не было.

Администрация "Лосиного острова" отказалась комментировать информацию, опубликованную "Новой газетой". СМИ отмечает, что с июня 2019 года крупнейшим природным национальным парком в границах Москвы руководит бизнесмен Рустам Якубов. С тех пор изменились назначение земель и границы парка, было продано несколько участков территории под строительство торгового центра, а городские власти получили право на прокладку через заповедник дорожной магистрали.