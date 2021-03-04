На Навального подали в суд владельцы бюро переводов

На оппозиционера Алексея Навального подали в суд владельцы бюро переводов из Подмосковья. Геннадий и Олег Егоровы требуют от политика 10 миллионов рублей компенсации морального вреда за то, что он своей деятельностью якобы наносит ущерб им и президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают "Открытые медиа".
Егоровы также требуют, чтобы суд обязал видеохостинг YouTube удалить канал Навального. Они считают, что его канал препятствует работе Путина, а сведения, которые он распространяет о президенте и российской экономике порочат деловую репутацию их бюро переводов. По мнению Егоровых, деятельность оппозиционера систематически мешала их работе, а из-за митингов клиенты не могли попасть к ним в офис.
"Открытые медиа" отмечают, что акции протеста проходили в выходные или в будни после 8 часов вечера, когда бюро переводов уже не работает. Журналисты проверили это обратившись в организацию под видом клиентов.
- Алексей Навальный был арестован 18 января – сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления ядом "Новичок". 2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок оппозиционера, полученный им по уголовному делу 2013 года, на реальный, назначив Навальному 2,5 года колонии. По версии ФСИН, политик нарушил режим условного срока. Навальный это отрицает. На прошлой неделе оппозиционера, который почти полтора месяца провел в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина", этапировали во Владимирскую область.
- Навальному также присудили штраф в 850 тысяч рублей по обвинению в клевете на ветерана Игната Артеменко. Оппозиционер назвал участников видеоролика за поправки к Конституции России "холуями и предателями". Суд посчитал эти слова клеветой именно на ветерана, хотя политик говорил в суде, что вовсе не знал Артеменко, а из всех участников ролика лично знаком только с Артемием Лебедевым.
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