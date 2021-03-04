На Навального подали в суд владельцы бюро переводов

На оппозиционера Алексея Навального подали в суд владельцы бюро переводов из Подмосковья. Геннадий и Олег Егоровы требуют от политика 10 миллионов рублей компенсации морального вреда за то, что он своей деятельностью якобы наносит ущерб им и президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают "Открытые медиа".

Егоровы также требуют, чтобы суд обязал видеохостинг YouTube удалить канал Навального. Они считают, что его канал препятствует работе Путина, а сведения, которые он распространяет о президенте и российской экономике порочат деловую репутацию их бюро переводов. По мнению Егоровых, деятельность оппозиционера систематически мешала их работе, а из-за митингов клиенты не могли попасть к ним в офис.

"Открытые медиа" отмечают, что акции протеста проходили в выходные или в будни после 8 часов вечера, когда бюро переводов уже не работает. Журналисты проверили это обратившись в организацию под видом клиентов.