В январе число изнасилований в России стало рекордным за 13 лет 

В январе 2021 года количество изнасилований и покушений на изнасилование, совершённых в России, стало рекордным по месячному показателю за последние 13 лет, сообщают "Открытые медиа". Издание подчёркивает, что речь идёт об официально зарегистрированных правоохранительными органами преступлениях.

В январе случаев сексуального насилия оказалось 376. Больше, 411, в последний раз было зафиксировано в 2008-м году. При этом в январе нынешнего года число сексуальных преступлений выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и почти в два раза - по сравнению с январём 2019 года.

Отдельно отмечается, что с 2002 года, когда МВД начало публиковать ежемесячную статистику преступлений на сексуальной почве, их число впервые растёт два года подряд.

С началом пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции почти во всех регионах России правозащитники и общественные деятели отмечали резкий скачок количества сексуальных преступлений и случаев домашнего насилия. Российские власти отреагировали на это тем, что признали иностранными агентами несколько некоммерческих организаций, помогающих жертвам таких преступлений, серьёзно затруднив их деятельность.