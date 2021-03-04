Автор "Протестного МГУ" задержан при выходе из спецприёмника

В Москве при выходе из спецприёмника задержан администратор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов, который отбыл 30 суток ареста за участие в акции в поддержку Алексея Навального, проходившей 2 февраля. После неё Иванов был признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

Студенческий интернет-журнал DOXA сообщает, что теперь Иванова увезли в отдел МВД по Красносельскому району столицы, где на него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции. Якобы администратор "Протестного МГУ", когда отбывал арест, помешал полицейскому закрыть дверь камеры. Новый суд над Ивановым, согласно информации DOXA, пройдёт уже в пятницу.

Известно также, что накануне, 3 марта, к активисту в спецприёмник приходили полицейские, которые составили на него административный протокол о препятствовании движению транспорта во время акции в поддержку Навального, которая прошла в центре Москвы 23 января.