США и Британия обсуждают новые санкции. Они могут затронуть долг РФ

Соединённые Штаты и Великобритания обсуждают расширение санкций в связи с использованием властями России химического оружия. Как пишет агентство Bloomberg, среди обсуждаемых мер – санкции против российских бизнесменов из окружения Владимира Путина, так называемых олигархов, или же меры экономического характера, включая санкции против суверенного долга России.

Вашингтон и Лондон считают Москву ответственной за отравление оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". 4 года назад в Британии подобным же веществом были отравлены Сергей и Юлия Скрипали – к их отравлению, как утверждается, была причастна российская военная разведка. Опираясь на данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), США и Британия утверждают, что Россия продолжает производить такое оружие.

Британские власти намерены обсуждать возможные меры со своими европейскими партнёрами, в том числе Францией и Германией, в том числе по линии ОЗХО.

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявила свои первые санкции в связи с отравлением Навального. Под санкции попал ряд российских чиновников и руководителей правоохранительных органов. Кроме того, был подтверждён уже введённый ранее запрет, в частности, на поставки в Россию продукции, которая может использоваться в военных целях, и на предоставление государственных кредитов.

Согласно принятому в 1991 году закону, за этим первым раундом американских санкций должен последовать второй, если страна, применившая химическое оружие, не согласится с международными инспекциями и не выполнит ещё ряд требований. Этот второй раунд санкций может включать, в частности, санкции против суверенного долга России. Администрация Дональда Трампа в своё время отказалась вводить такие санкции после отравления Скрипалей, заявив, что эта мера может поставить под угрозу устойчивость мировой финансовой системы. Байден, как сообщают источники Bloomberg, может пойти на эту меру, если её поддержат европейские союзники США.

Среди других возможных мер – введение индивидуальных санкций против российских олигархов. Именно к таким санкциям призывают администрацию Байдена соратники Алексея Навального, утверждая, что из-за риска санкций олигархи могут начать давление на российские власти с целью освобождения находящегося под стражей оппозиционера.

Российские власти утверждают, что у России нет химического оружия, отрицают факт отравления Навального, а санкции называют "антироссийским выпадом, лишённым логики и смысла".