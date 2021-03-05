Двое журналистов Таджикской службы Радио Свобода — Радио Озоди подверглись нападению в Душанбе. Инцидент произошёл 4 марта во время съёмки сюжета о повышении цен на бензин и дизельное топливо корреспондентами Шахло Абдулло и Муллораджабом Юсуфзодой.

Шахло Абдулло беседовал с одним из водителей на АЗС, когда на него напал один из работников станции. Он потребовал прекратить съёмку, оттолкнул Абдулло и закрыл ему руками видеокамеру. Муллораджаб Юсуфзода, который хотел заступиться за коллегу и снимал инцидент на мобильный телефон, получил удар в подбородок.

Журналисты Радио Озоди обратились с заявлением в МВД Таджикистана. Следователи ОМВД душанбинского района Сино начали предварительную проверку инцидента.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай резко осудил нападавшего. "Нападение в Таджикистане на двух наших репортеров, которые выполняли свою работу, абсолютно неприемлемо", - цитирует его Радио Озоди.

Флай выразил надежду, что правоохранительные органы Таджикистана проведут тщательное расследование случившегося, а власти страны — сейчас и в будущем — обеспечат соблюдение права журналистов на беспрепятственное освещение событий.