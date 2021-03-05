В Чехии сообщают о кибератаках на правительственные серверы

В Чехии совершены кибератаки на информационные системы ряда органов власти. Нападениям хакеров, в частности, подверглись серверы магистрата Праги и министерства труда Чехии.

Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил о "массивной кибератаке", но отметил, что данные не пострадали. Была ли похищена какая-то информация - не сообщается. Министерство труда сообщило, что с его серверов данные похищены не были.

В среду агентство кибербезопасности Чехии выступило с предупреждением о проблемах с безопасностью софтвера Microsoft Exchange Server, который используют многие организации в Чехии для обмена электронной почтой, и сообщил, что этими проблемами пользуются хакеры. Подробности о последней кибератаке ведомство пока не привело.

Весной прошлого года чешские власти сообщали об угрозах кибератак против больниц и других целей. Ещё до начала эпидемии коронавируса, в декабре 2019 году, в результате кибератаки на несколько недель фактически вышла из строя компьютерная система больницы в городе Бенешов. Виновных в кибератаке не нашли.

Кто стоит за нынешними кибератаками - пока неясно. Ряд стран Европы и США сообщали о кибератаках на правительственные серверы и объекты инфраструктуры, которые осуществили хакерские группировки, предположительно связанные с российскими властями.

Мэр Праги в прошлом году поддержал решение назвать площадь у здания посольства России в Чехии именем Бориса Немцова. За это его подвергали критике российские политики и близкие к Кремлю СМИ.

В Чехии сейчас действует режим ЧС в связи с эпидемией, с 1 марта был ужесточён локдаун - гражданам без уважительных причин запрещено покидать населённые пункты, где они живут.