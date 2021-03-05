"Скорее ад замерзнет": Литва не выдаст Тихановскую Минску

Литва не станет рассматривать просьбу белорусской Генпрокуратуры о выдаче представителя оппозиции Светланы Тихановской Минску. Об этом сообщил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

По словам министра, Литва была и будет страной, где могут искать убежище демократические силы, преследуемые режимами. "Белорусскому режиму мы можем сказать – скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – заявил Ландсбергис.

Ранее в пятницу, 5 марта, белорусская Генпрокуратура сообщила, что обратилась к Вильнюсу с просьбой об экстрадиции Тихановской. Минск обвиняет Тихановскую и её доверенных лиц в попытках насильственного захвата власти в стране. Представители оппозиции обвинения в свой адрес отвергают.

С лета в Минске и других белорусских городах продолжаются массовые акции против официальных результатов президентских выборов, победителем которых в шестой раз ЦИК страны объявил Лукашенко. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, власти страны возбудили более 900 уголовных дел против своих оппонентов.

Участники протестов уверены, что выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Тихановская. Многие лидеры протестного движения в находятся под стражей или покинули страну.