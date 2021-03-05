Китай построит "Полярный шелковый путь" и займется освоением Антарктиды

Китай построит "Полярный шелковый путь", а также займется развитием арктических и антарктических регионов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный в пятницу "пятилетний план" на 2021-2025 годы.

Согласно документу, Китай "будет участвовать в прагматическом сотрудничестве по Северному полюсу" и "повысит свою способность участвовать в защите и использовании Южного полюса".

Как сообщается, Пекин заинтересован в добыче полезных ископаемых и новых транспортных коридорах, которые открываются по мере таяния ледников.

В 2018 году китайские власти обнародовали планы по созданию новых грузовых маршрутов между Азией и Европой через Арктику. Намерения КНР вызвали тревогу у экспертного сообщества из-за угроз, которые возникают для хрупкого экологического баланса в регионе.

В прошлом году Пекин анонсировал запуск в 2022 году нового спутника, который займется мониторингом судоходства и ледниковой динамики на Северном полюсе.

В последние годы Арктика стала предметом интереса целого ряда стран. Россия активно восстанавливает и развивает на Северном полюсе военные базы, развивает Северный морской путь и строит планы по освоению природных богатств региона. США и их союзники объявили о военно-экономической стратегии противодействия Москве и Пекину в их арктических притязаниях. В феврале Пентагон впервые перебросил бомбардировщики B1-B Lancer в Норвегию специально для сдерживания российской военной активности в северных широтах.