В Москве отменяют обязательный режим самоизоляции для пожилых

Власти Москвы отменяют с 8 марта обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Социальные карты этой категории москвичей будут разблокированы.

Ранее действовавший дистанционный режим работы для сотрудников старше 65 лет также перестаёт быть обязательным и с 8 марта носит рекомендательный характер.

Режим самоизоляции для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями действовал в Москве с сентября прошлого года. В октябре социальные карты пенсионеров были заблокированы. Позднее мэрия разблокировала социальные карты москвичам, сделавшим прививку от COVID-19.

С начала пандемии коронавируса в Москве, по официальным данным, выявлено почти 990 тысяч случаев коронавируса. Умерло более 15 тысяч человек. В российской столице идёт массовая вакцинация от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V".