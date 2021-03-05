В Пензе из здания полиции пропали видеозаписи после сообщений о пытках 

В Пензе в здании управления уголовного розыска пропали записи с камер наблюдения после того, как задержанный Виталий Вьюнов пожаловался на применение пыток. Об этом рассказал его адвокат Александр Федулов изданию "7x7". Он уверен, что файлы были уничтожены, и намерен добиваться их восстановления.

Его подзащитный был задержан 25 февраля у себя дома по подозрению в вымогательстве. По словам юриста, к Вьюнову применяли пытки "ласточкой": ему связали за спиной руки и ноги, после чего надели на шапку, били ногами по голове, снимали штаны и угрожали изнасилованием резиновой дубинкой.

По словам Федулова, от арестанта не требовали признательных показаний, а "просто издевались". Вьюнов назвал имена обидчиков. Как выяснилось, в отношении этих людей и прежде поступали жалобы, однакооканчивались отказом в возбуждении уголовных дел. Федулов намерен потребовать объединить все аналогичные случаи в единый кейс.

Полицейские настаивают, что Вьюнов сам причинил себе травмы, выпрыгнув из машины. Федулов уверен, что эту версию опровергают чистые брюки и куртка, характер повреждений на теле, а также факт пропажи видеозаписей. Сейчас Вьюнов находится в следственном изоляторе.

Впрочем, после жалоб Вьюнова в четверг Управление Следственного комитета по Пензенской области все же возбудило уголовное дело о превышениях должностных полномочий. Днем ранее – 3 марта – глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков выложил в соцсетях видео, снятое адвокатом перед допросом у следователя.