Россия пообещала Совету Европы установить туалеты в автозаки

Власти России пообещали в специальном докладе для Совета Европы, что расширят автозаки, установят в них туалеты и решетки, чтобы решить проблемы с вентиляцией. Об этом говорится в докладе Минюста России, опубликованном на сайте международной организации.

В докладе говорится, что ФСИН установит в автозаках химические туалеты для перевозки заключенных на расстояния свыше 200 км, заключенным также обещают давать еду и воду при подобных транспортировках. Как скоро ФСИН исполнит это обещание, в докладе не говорится.

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