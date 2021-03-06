Хакеры атаковали больше 20 тысяч организаций в США и десятки тысяч в странах Азии и Европы. Для атаки использовался почтовый сервис Microsoft Exchange. Власти США подозревают, что за атакой может стоять Китай, передают газета Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Об уязвимости Microsoft сообщил эксперт по компьютерной безопасности из Тайваня. Атака, предположительно, началась в конце прошлого года. Microsoft выпустили срочное обновление своего программного обеспечения, чтобы закрыть возможности для взломщиков. Однако по состоянию на пятницу им успели воспользоваться 10 процентов пользователей, находящихся в зоне риска.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уязвимости, которые были использованы, "существенны" и "могут иметь долговременные последствия", — передаёт "Голос Америки". Один из источников WSJ предполагает, что число атакованных может быть значительно выше, чем предполагается, и достигать 250 тысяч, что сделает атаку одной из самых масштабных в истории.

Все пострадавшие используют Microsoft Exchange на компьютерах, а не с помощью облачных сервисов. Благодаря этому, от атаки, возможно, не пострадали крупнейшие компании и правительственные структуры. Однако взломщикам удалось получить доступ к сетям городских администраций, кредитных союзов и малого бизнеса в США.