Умер писатель и критик Валентин Курбатов

Писатель и критик Валентин Курбатов умер 6 марта в Пскове на 82 году жизни. Об этом сообщил главный редактор журнала "Юность", депутат Госдумы Сергей Шаргунов. По данным Псковского агентства информации, литератору стало плохо на улице.

Курбатов родился в 1939 году, работал столяром, служил в армии. Был сотрудникам псковской газеты "Молодой ленинец", заочно окончил факультет киноведения ВГИКа, одновременно публиковался в центральной прессе. В 1978 году был принят в Союз писателей.

Публиковался в журналах "Урал", "Север, "Наш современник", "Москва", "Иностранная литература", газетах "Культура", "Литературное обозрение" и "Литературная газета". Опубликовал больше 20 книг о российских писателях. Был членом жюри престижных российских литературных премий. Был гостем эфиров Радио Свобода.