Умер Патрик Дюпон, "этуаль" балета Парижской оперы

Французский танцовщик, солист балета с высшим профессиональным статусом "этуаль" Парижской оперы Патрик Дюпон умер 5 марта в Париже. Ему был 61 год. По словам источников из окружения артиста, он умер в результате скоротечной болезни.

Патрик Дюпон родился в Париже в 1959 году. Мать заботилась о его всестороннем развитии, записывала на футбол, дзюдо. Но он почувствовал своё призвание в классическом танце. В раннем возрасте он стал заниматься с бывшим танцовщиком Парижской оперы Максом Боццони, который оставался его учителем до конца своей жизни, до 2003 года, сообщает RFI.

Дюпон быстро поднимался по карьерной лестнице. В 16 лет поступил в балетную труппу. Через год самостоятельно записался на международный конкурс артистов балета в Варне (Больгария). Там он завоевал золотую медаль. Высшего профессионального звания "этуаль" он удостоился в возрасте 21 года.

Патрик Дюпон работал Рудольфом Нуреевым, Морисом Бежаром, Джоном Ноймайером и Алвином Эйли. Он много выступал за границей, особенно в США и Японии, куда неоднократно ездил на гастроли.