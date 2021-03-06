Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит, датированный 2006 годом

Джек Дорси, один из основателей социальной сети Twitter выставил на продажу свой первый твит, написанный 21 марта 2006 года.
Дорси разместил своей твит на площадке Valuables, торгующей твитами.
Пользователь с ником @justinsuntron предложил заплатить два миллиона долларов. Под этим ником публикуется Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы TRON.
The Verge, американский веб-сайт о компьютерной технике, гаджетах и стиле жизни, пишет: "Несмотря на то, что этот твит уже почти 15 лет находится в свободном публичном доступе, Дорси теперь пытаестя продать его как невзаимозаменяемые токен NFT, используя платформу Valuables.
Победитель торгов получит уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне.
- Невзаимозаменяемые токены используются для создания проверяемого цифрового дефицита, а также подтверждения факта владения цифровыми активами и возможности их использования на нескольких платформах. NFT используются в нескольких конкретных применениях, которые требуют уникальности цифровых предметов, таких как криптоискусство, коллекционные цифровые предметы и онлайн-игры. Искусство стало одним из первых вариантов использования NFT и блокчейна в целом, так как невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить доказательство подлинности и факта владения цифровым искусством.
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