Сенат США одобрил план помощи гражданам и экономике на $1,9 трлн

Президент США Джо Байден заявил в субботу, что принятие Сенатом законопроекта о помощи жителям страны и экономике США означает начало единовременных выплат большинству американцев - в размере 1400 долларов. Из общей суммы одобренных Сенатом средств в объёме 1,9 триллионов долларов, будет выделена поддержка производителям и дистрибуторам вакцин.

Байден выступил в Белом доме после того, как законопроект, который называют "Планом спасения Америки", был принят на голосовании в Сенате. Президент подчеркнул, что более 85% американских семей получат единовременные выплаты. При этом, семейная пара с двумя детьми, зарабатывающая 100 тысяч долларов в год, получит около 5600 долларов.



Пятьдесят из ста сенаторов проголосовали за принятие законопроекта, 49 – против. Ни один сенатор-республиканец (из участвовавших в голосовании) не проголосовал за план Байдена. Представитель Аляски республиканец Дэниел Салливан был вынужден уехать из Вашингтона в пятницу вечером на похороны. Это означало, что демократы не нуждались в решающем голосе вице-президента Камалы Харрис, отмечает "Голос Америки".



Общая сумма экономического стимулирования, выделенного Вашингтоном за последний год, достигла около 6 триллионов долларов.