Ангела Меркель высказалась за полное гендерное равноправие

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с призывом обеспечить действительное гендерное равноправие в Германии. "Женщины должны зарабатывать столько же, сколько и мужчины. Нам необходим паритет во всех сферах общества, - подчеркнула глава правительства в своем еженедельном субботнем видеообращении к согражданам. Выступление 6 марта было посвящено предстоящему Международному женскому дню 8 марта, сообщила "Немецкая волна".

По мнению канцлера, нельзя мириться с положением, когда женщины, в значительной мере помогающие развитию общества, не участвуют на равных условиях в принятии важных решений в политике, экономике и социальной сфере.

Пандемия выявила, как выразилась Меркель, "уже, казалось бы, преодоленные шаблоны". По её словам, все больше женщин вынуждены балансировать между домашним обучением детей, уходом за ними, собственными рабочими обязанностями. Глава правительства считает необходимым добиваться более успешного совмещения забот о семье с работой.