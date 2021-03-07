На подводном трубопроводе "Сибура" под рекой Обь произошёл пожар

На продуктопроводе компании "СибурТюменьГаз" на подводном переходе через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе в субботу произошёл пожар. Как сообщает Сибирь.Реалии, к нему привела утечка широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ).

В компании заявляют, что рисков для окружающей среды и населения нет. В Ростехнадзоре ставят заявление под сомнение, поскольку на месте аварии могло находиться около 700 тонн топлива.

"Участок оперативно локализован, в настоящее время заканчивается утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода... От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров", – сообщил "Сибур". В компании уточнили, что сотрудники компании не пострадали, работы во время аварии на продуктопроводе не велись, "рисков для населения и окружающей среды нет".

"Интерфакс" со ссылкой на МЧС сообщил об одном пострадавшем, получившем ожоги.

В Сети появились видео пожара на Оби.

В Ростехнадзоре высказали сомнения в том, что авария не представляет собой угрозу. Представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале уточнил, что, по предварительным расчетам, на аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ.

"В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения", – написал он.

По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, на месте работают специалисты Росприроднадзора и МЧС.

Утром 7 марта в МЧС сообщили, что процесс технологического выгорания на месте аварии на продуктопроводе под Нижневартовском продолжается, передал "Интерфакс".