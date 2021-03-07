В Грузии опубликовали аудиозапись, бросающую тень на премьера

Объединённая оппозиция Грузии потребовала немедленной отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства в связи с аудиозаписью, вышедшей в ночь на воскресенье в эфир оппозиционной телекомпании "Пирвели".

На записи человек с голосом, очень похожим на голос рэпера Беры Иванишвили, сына основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили, требует от своего собеседника с голосом, похожим на голос нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, наказать пользователей социальных сетей за нелицеприятные и оскорбительные высказывания в адрес рэпера.

Если верить аудиозаписи, некоторые из таких "приказов" действительно были исполнены под руководством Гарибашвили сотрудниками личной охраны миллиардера, а "обидчиков" рэпера наказали, вынудив извинится под угрозой насилия. Причём в "экзекуции" самое активное участие якобы принимал нынешний начальник Службы государственной охраны Анзор Чубинидзе – раньше возглавлявший группу телохранителей миллиардера Иванишвили.

Лидеры правящей партии не очень уверенно отрицают аутентичность записи. Глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сказал лишь, что аудиозапись "скомпилирована из разговоров разных периодов", в том числе 2010 года, когда Бидзина Иванишвили, также как Ираклий Гарибашвили, ещё не были публичными фигурами и не занимались политикой.

Тем не менее, как заявил журналистам один из лидеров оппозиции Гига Бокерия, запись "однозначно показывает", насколько нынешний премьер Ираклий Гарибашвили "зависит от семьи олигарха Иванишвили". Именно поэтому, вне зависимости от того, когда сделана запись, оппозиция настаивает на немедленной отставке правительства и назначении новых выборов.