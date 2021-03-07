В Абхазии задержан "герой ДНР" Ахра Авидзба

В самопровозглашённой Республике Абхазия следствие предъявило бывшему помощнику президента Абхазии Ахре Авидзбе, задержанному вечером 4 марта в Сухуми, обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на адвоката Авидзбы, которая в субботу встретилась с ним в здании Службы государственной безопасности.
Авиздба в прошлом – известный полевой командир поддерживаемых Россией сепаратистов так называемой "ДНР" (позывной "Абхаз"), гражданин России (как и большая часть жителей самопровозглашённой Абхазии).
Кроме Авидзбы, были задержаны ещё пять человек, по словам его жены, это "близкие друзья, которые начинали с ним еще 2014 году воевать за русский мир на Донбассе". За незаконное хранение оружия грозит до шести лет лишения свободы.
По словам адвоката, Авидзба "отказался от воды и еды и заявил, что это его принципиальная позиция, и просил передать, что требует свободы".
МВД Абхазии ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатомёты, ручные пулемёты, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.
Одними из первых о задержании бывшего полевого командира "ДНР" сообщили российские военные корреспонденты Семён Пегов и Александр Коц, которые выразили недоумение в связи со случившимся.
- Ахра Авидзба – участник войны в Донбассе, сепаратисты удостоили его титула герой "ДНР". Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимбы и приходом к власти нынешнего президента Аслана Бжании.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашённой республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за "утраты веры в общее дело".
- В день задержания Авидзба написал в фейсбуке, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения "Новое люди", которое, по его словам, "должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом".
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