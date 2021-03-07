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СМИ: хакеры из РФ взломали сервер лекарственного регулятора ЕС

За кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), совершёнными в прошлом году, стоят хакеры из России и Китая, утверждает нидерландское издание De Volkskrant со ссылкой на неназванных информаторов, знакомых с ходом расследования.

Именно это агентство, в частности, рассматривает заявки на сертификацию в странах ЕС вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе и российской "Спутник V". Российская заявка сейчас в стадии рассмотрения.

По информации De Volkskrant, российские хакеры осенью 2020 года разослали ряду сотрудников EMA электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносных программ. Таким образом они получили доступ к внутренним сетям агентства, – пишет "Немецкая волна". Среди предметов, интересовавших хакеров, были стратегии вакцинации в странах Европы. Утверждается также, что хакеры украли часть документов, касающихся производителей вакцин – германской компании BioNTech и американской Pfizer. Именно их вакцина первой была зарегистрирована в ЕС – в декабре 2020 года. Позднее некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, причем представители EMA утверждают, что опубликованные данные были изменены, возможно, с целью дезинформации.

Хакеры из Китая, как пишет издание, получили доступ к внутренним сетям EMA ещё раньше, весной 2020 года. Официально представители агентства не комментировали публикацию.

  • Накануне сообщалось, что хакеры атаковали больше 20 тысяч организаций в США и десятки тысяч в странах Азии и Европы. О хакерской атаке на правительственные серверы сообщала, в частности, Чехия. Для атаки использовался почтовый сервис Microsoft Exchange. Власти США подозревают, что за атакой может стоять Китай, передают газета Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
  • Российских хакеров, связанных со спецслужбами, подозревают в многочисленных кибератаках на различные серверы в США и Европе – от взлома сервера Демократической партии США до кибератаки на германский Бундестаг или Организацию по запрещению химического оружия.

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