ТАСС, РБК и "Взгляд" недовольны тем, что Facebook заблокировал их публикации

Администрация социальной сети Facebook заблокировала публикации РБК и ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинских радикалов. За основу обеих публикаций был взят пресс-релиз Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщил телеканал "Дождь".



РБК и ТАСС настаивают на корректности опубликованной ими информации и направили запрос в Facebook о разъяснении причин блокировки.



Агентство ТАСС опубликовало мнение члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина. Он назвал действия Facebook "классическим примером политической цензуры". Соцсеть пытается убедить нас, что "они лучше сотрудников ФСБ знают, кого задержали сотрудники ФСБ", сказал Горелкин в интервью ТАСС. "У нас в стране предусмеотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов".



В аналогичной ситуации оказалось и издание "Взляд". Автор опубликованного во "Взгляде" комментария отмечает, что соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счёл информацию о задержании украинской неонацистской группы в Воронеже "ложной".

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