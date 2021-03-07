Швейцарцы проголосовали против одежды, скрывающей лицо

Большинство избирателей в Швецарии высказались за запрет ношения одежды и головных уборов, которые скрывают лицо. По предварительным подсчётам телерадиокорпорации SFR и издания Tagesanzeiger, 52 процента жителей страны не хотят видеть на улицах своих городов закрытые лица.

За запрет проголосовало большинство из 26 кантонов Швейцарской конфедерации. Вероятность изменения результатов референдума после окончательного подсчёта голосов возможна, скорее всего, лишь "теоретически", считают социологи из агентства gfs.bern.

Инициатива о запрете на бурку принадлежит депутатам правого крыла национал-консервативной Народной партии Швейцарии. Исключением станут лишь массовые религиозные мероприятия.

После утверждения итогов референдума предписание о видах одежды в общественных местах появится в конституции Швейцарской Конфедерации. "Новая газета" обращает внимание на то, что законы Швейцарии уже запрещают принуждать женщин скрывать лицо.

По состоянию на 2018 год доля мусульман среди всех жителей Швейцарии составляла около 450 тысяч, или 5,3 процента.