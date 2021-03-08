Студента выслали из России из-за задержания на акции 23 января

Студента казанского медицинского университета, гражданина Узбекистана Андрея Лагунина, выслали из России, поскольку он был задержан на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. При этом сам Лагунин утверждает, что оказался в числе задержанных случайно - он не собирался участвовать в акции, а просто шёл по улице, когда полицейские стали хватать и уводить в автозаки всех подряд.

Лагунин не смог доказать в суде свою невиновность и был оштрафован на 10 тысяч рублей. После этого его дополнительно вызвали в отдел полиции и вручили уведомление о запрете въезда в Россию. В управлении по вопросам миграции студенту пояснили, что он обязан уехать из страны в течение трех дней.