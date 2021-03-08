Напавшего на сотрудников ФСБ признали политзаключенным

Жителя Красноярска Артёма Загребельного, осужденного на пять лет по обвинению в нападении на сотрудников ФСБ, признали политзаключенным. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра "Мемориал". (в настоящее время признан российскими властями организацией, исполняющей функции иностранного агента, в "Мемориале" с этим не согласны). На публикацию обратило внимание издание "Сибирь. МБХ медиа".

Загребельного осудили за распыление перцового баллончика на сотрудников ФСБ, когда те пытались задержать в лифте его дома. Правозащитники считают, что в суде не было доказано, что он применил насилие к пострадавшим, заведомо зная, что они находятся при исполнении должностных обязанностей и работают в правоохранительных органах. В "Мемориале" считают, что Загребельный действовал в рамках самообороны, когда распылил баллончик в нападавших.

Сотрудники ФСБ в штатском задержали Загребельного в ноябре 2019 года в лифте его дома. В феврале 2020 года ему предъявили обвинение в нападении на сотрудников ведомства. Сам Загребельный настаивает на том, что в момент задержания они не представились и не предъявили документы. Из-за этого он решил, что на него нападают и применил перцовый баллончик. Его подозревали в связях с украинским пранкером Евгением Вольновым, которого в России объявили в розыск из-за распространения фейков.